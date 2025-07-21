Семь авиарейсов перенаправили в Пулково из Москвы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

В аэропортах были введены временные ограничения.

Семь авиарейсов перенаправили в Пулково из Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семь авиарейсов были перенаправлены в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге из Москвы. Об этом стало известно из сообщения «Известий» со ссылкой на аэропорт.

Причиной изменения назвали введение запретов на полеты в воздушных гаванях российской столицы.

Помимо этого, что в ночь на 21 июля представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал о том, что введены временные ограничения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

До этого сообщалось, что в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода ввели временные запреты на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Внуково отмечалась аналогичная ситуация.

Также ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры «Победы» в Шереметьево заблокировали посадку на рейс в Минводы. Граждане собрались у выхода на посадку и перекрыли проход, чтобы выразить возмущение задержкой рейса и отсутствием информации от перевозчика вовремя. Известно, что по месту события были вызваны представители службы безопасности аэропорта. Позднее представители «Аэрофлота», в группу которого входит «Победа», пояснили происходящее корректировками в расписании.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:34
В унисон со зрителями: Расторгуев впервые исполнил песню «Конь» вместе с сыном
9:15
Адвокат Касаткина сообщил о запрете баскетболисту заниматься спортом в тюрьме
8:58
Тяжелая ноша: в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам
8:44
Как из ведра: на Москву и Подмосковье обрушились ливни
8:30
Илья Гуров: «Нейросети — это суррогат творчества»
8:12
После шторма в Белом море пропали трое туристов

Сейчас читают

«Давно не было в жизни»: у Мити Фомина прибавление в семье
Паром с 280 пассажирами загорелся у побережья Индонезии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025