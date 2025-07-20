Пассажиры «Победы» в Шереметьево заблокировали посадку на рейс в Минводы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 151 0

Инцидент произошел на фоне сбоев в расписании из-за ограничений в аэропорту.

В Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральне воды

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании «Победа» устроили акцию и заблокировали посадку на самолет, следовавший в Минеральные Воды. Как сообщает корреспондент РИА Новости, инцидент произошел после того как вылет рейса DP6911 был задержан.

По данным агентства, недовольные пассажиры собрались у выхода на посадку и фактически перекрыли проход, выражая возмущение задержкой рейса и отсутствием своевременной информации от перевозчика. На место инцидента были вызваны представители службы безопасности аэропорта, чтобы урегулировать ситуацию.

Позднее представители «Аэрофлота», в группу которого входит «Победа», объяснили происходящее корректировками в расписании. По их словам, изменения связаны с временными ограничениями, введенными в аэропорту Шереметьево.

«В связи с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево, а также на прилет и вылет воздушных судов 20 июля, „Аэрофлот“ вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — уточнили в Telegram-канале авиакомпании.

К настоящему моменту посадка на рейс началась.

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