Дональд Трамп пригласил президента Румынии Дана посетить США

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

Послание с предложением визита было отправлено официально.

Трамп пригласил президента Румынии Дана посетить США

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

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Президент Румынии Никушор Дан получил от американского коллеги Дональда Трампа официальное приглашение для посещения США. Об этом стало известно из сообщения советника румынского лидера по вопросам безопасности Кристиан Дьяконеску.

«Есть официальное приглашение от президента Дональда Трампа, адресованное президенту Никушору Дану. Месяц назад состоялся очень хороший двусторонний диалог, и это приглашение было отправлено официально», — об этом он рассказал в интервью телеканалу Digi 24.

К тому же Дьяконеску отметил, что подготовка к этому заключается в том, насколько быстро сформируется повестка визита, которая учитывает интересы обеих стран. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою в сентябре направится в Соединенные Штаты для подготовки встречи между лидерами стран.

Посол России в Бухаресте Владимир Липаев отметил, что Запад рассматривает Румынию как плацдарм для вмешательства в украинский конфликт. Также он указал на размещение на территории Румынии элементов американской системы противоракетной обороны, расширение военных баз и рост контингента НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Бухаресте прошла масштабная антиправительственная акция протеста.

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