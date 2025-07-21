В Молдавии открыли очередной памятник союзникам Гитлера, назвав нацистов героями. Об этом стало известно из сообщения главы координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексея Петровича.

Мемориал появился в небольшом селе Душманы Глодянского района. Новый монумент славы посвящен «румынским героям», служившим в армии Антонеску, которая вторглась на территорию Советского Союза 1941 году.

В своем Telegram-канале Алексей Петрович рассказал, что работа по возведению памятника осуществлялась не только при поддержке местных властей, но и жителей населенного пункта.

«Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше», — написал глава координационного комитета «Победа».

Во время открытия памятника было подчеркнуто то, что «румынские герои» погибли при освобождении Бессарабии в крестовом походе против большевизма. Кроме того, в рамках торжественной церемонии был поднят флаг Европейского союза. По словам Петровича, ЕС совсем не стыдится и уже в открытую проводит в Молдавии героизацию нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО рассматривают Молдавию как замену Украине.