СВР: НАТО рассматривают Молдавию как «замену Украине»

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СВР: Молдавия может стать очередным плацдармом НАТО для противостояния РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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По данным разведки, в планах альянса — переоборудование аэродромов страны и перевод железной дороги на европейскую колею.

НАТО уже ищет замену Украине в качестве плацдарма для противостояния с Россией. И таким «военным тараном» хотят сделать Молдавию, сообщила сегодня наша Служба внешней разведки.

По ее сведениям, решение в Брюсселе уже принято. Запад создает крупные склады и площадки для боевой техники. В планах НАТО — переоборудовать молдавские аэродромы для приема боевой и транспортной авиации альянса, расширить мосты и перевести железные дороги постсоветской республики на европейскую колею.

Одновременно прозападный режим Майи Санду ужесточает репрессии против оппозиции, чтобы выиграть парламентские выборы в сентябре. По надуманным обвинениям в якобы финансовых нарушениях под судебное преследование попали лидеры оппозиционного блока «Победа». Это глава Гагаузии Евгения Гуцул и депутат парламента Марина Таубер.

Им грозят большие тюремные сроки. Тем не менее, оппозиция продолжает борьбу. Блок «Победа» сегодня подал документы в ЦИК для участия в парламентских выборах.

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