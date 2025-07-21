«Нельзя исключать»: Песков заявил о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин и Трамп могут встретиться в Пекине

Песков заявил о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Российский лидер планирует посетить Пекин в конце лета или в начале осени.

В Кремле не исключили возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Китае. Об этом рассказал Дмитрий Песков во время проведения брифинга.

Путин планирует поехать в Пекин в конце лета или в начале осени. В китайской столице пройдут мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

Во время брифинга пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин действительно готовится к предстоящему визиту в КНР. Однако пока нет точной информации о том, собирается ли в Пекин в это время ехать Дональд Трамп.

«Если так случится, что он (речь про Трампа. — Прим.ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», — уточнил Дмитрий Песков.

Кстати, помощник президента Юрий Ушаков уже говорил о том, что Путин будет присутствовать на саммите, который пройдет в Китае в начале сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин может встретиться в Пекине с Путиным и Трампом.

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