По погибшим в автокатастрофе на юге Якутии объявлен траур

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В Нерюнгринском районе Якутии объявлен траур по погибшим в ДТП

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Республики Саха (Якутия); 5-tv.ru

У следователей уже есть основная версия случившегося.

Сегодня объявлен траур по погибшим в страшной автокатастрофе на юге Якутии. На территории горно-обогатительного комбината автобус с вахтовиками вылетел с трассы и рухнул с обрыва.

Жертвами аварии стали 13 человек. Еще 20 получили различные травмы. Десять из них госпитализированы. Детали расследования — в репортаже корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Помятый, как бумага, крепкий отбойник, крутой обрыв и вахтовый вездеход, упавший на крышу — последствия смертельного ДТП в Якутии. На месте погибли 13 человек, еще 20 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

«Прибыл борт Республиканского центра медицины катастроф с семью специалистами, который также осмотрели всех пострадавших. Было принято решение о том, что двух пациентов будут эвакуировать в город Якутск», — рассказал главный врач Нерюнгринской ЦРБ Зораб Саакян.

Оперативники изучают главную улику — запись камеры наблюдения. На кадрах видно, что вездеход начал вилять у обрыва. Уже в результате утренней проверки у следователей появилась основная версия случившегося.

Те, кому удалось выжить в страшной катастрофе, вспоминают, что на смену водитель вышел уставшим и в подавленном состоянии.

«Резкий поворот вправо, затем вахту резко крутануло, кувыркнуло набок. В течение двух-трех секунд — еще один кувырок. Резкий удар», — рассказал пострадавший Дмитрий Домолега.

О причинах происшедшего в самой компании «Колмар» рассказывать отказались.

«Что интересно: офис управляющей компании „Колмар“ решили разместить не где-нибудь, а в Москве, при чем, в бизнес-центре „Око“. Это, на секундочку, примерно за восемь тысяч километров от самих шахт. И сегодня в офисе ни одного сотрудника мы не застали. Якобы все срочно вылетели в Якутию», — рассказывает корреспондент.

При этом вопросы к хозяйственной деятельности компании возникают уже не первый раз. В 2024-м из-за обрушения в очистном заборе породы погиб шахтер. В 2022-м и вовсе в результате систематических нарушений работы на шахте «Денисовской» останавливали почти на три месяца — то из-за задымления, то из-за нарушений безопасности.

Возможно, после столь серьезного ДТП за работой компании теперь будут следить не только сотрудники Роспотребнадзора, но и прокуратуры. И первый аспект — техника безопасности, как при работе на шахте, так и при перевозке самих шахтеров.

В Нерюнгринском районе Якутии объявлен траур по погибшим в результате ДТП.

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