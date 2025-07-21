По мнению уполномоченных представителей, деятельность организации связана с пропагандой протестных движений и радикализацией молодежи.

Генеральная прокуратура России объявила немецкую организацию «Фонд Розы Люксембург» нежелательной на территории страны. Соответствующая информация была опубликована 21 июля на сайте ведомства.

Фонд, основанный в Германии в 1990 году, известен своими инициативами в области политического и общественного просвещения. Тем не менее, по мнению прокуратуры, его настоящая деятельность связана с пропагандой протестных движений и радикализацией молодежи, что ставит под угрозу стабильность в России.

Кроме того, фонд обвиняется в распространении материалов иностранных агентов и организаций, чье функционирование признано нежелательным в России. Это вызывает обеспокоенность властей, которые стремятся оградить страну от влияния внешних сил.

Стоит отметить, что в недавнем прошлом в список нежелательных организаций также попали украинский фонд «Армия СОС» и Норвежский Хельсинкский комитет, что подтверждает усиливающуюся политику против иностранных НПО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск.

* — признан иноагентом по решению Минюста на территории РФ.

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