Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Ранее предпринимателя неоднократно штрафовали за уклонение от обязанностей иностранного агента.

Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Такая информация появилась в базе розыска МВД России.

Сообщается, что 14 марта прокуратура Москвы обратилась в следственные органы для возбуждения уголовного дела против предпринимателя. Чичваркин уклонялся от обязанностей иностранного агента. Через десять дней Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал Евгения на 15 тысяч рублей за участие в деятельности организации, которая признана в России нежелательной.

Евгений Чичваркин с 1997 являлся сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». В 2008 году бизнесмен переехал в Великобританию, где начал свою деятельность в винной и ресторанной сфере. В 2022 году Министерство юстиций России внесло предпринимателя в реестр иностранных агентов. Через год суд Москвы оштрафовал его по протоколам о нарушении деятельности иноагента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тесть актера Павла Прилучного объявлен в международный розыск.

* —внесен Минюст РФ в реестр иноагентов

+31° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
77.90
-0.27 91.50
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:31
«Победа Наташи Рей»: суд оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку
20:23
Минздрав прокомментировал слухи о пропаже экстренной контрацепции из аптек
19:57
Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск
19:41
Полковник СБУ убит в Киеве
19:33
Актер из «Астерикса и Обеликса» умер из-за неудачной попытки достать телефон
19:19
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025