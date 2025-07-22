Дуров критически высказался о политике Франции в отношении IT-компаний

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 57 0

По мнению бизнесмена, правительство страны препятствует проявлению свободы слова.

Дуров раскритиковал политику Франции в отношении IT-компаний

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Любая технологическая компания во Франции может быть названа «преступной группировкой». Об этом стало известно из сообщения основателя платформы Telegram Павла Дурова.

Предприниматель пояснил, что таким способом отдельное количество бюрократов выстраивают собственный успех в карьере или в политике ценой многолетних усилий по развитию технологий и интересов французского народа.

Ранее, 12 июля, Дуров заявлял, что французское правительство препятствует проявлению свободы слова и технического прогресса в государстве. Соответствующий пост бизнесмен написал в ответ на начало уголовного расследования в отношении соцсети X американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска во Франции.

Как уточнил Дуров, бюрократы ведут «крестовый поход против свободы слова» и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо отдельных правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия, полагает бизнесмен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Павел Дуров предупредил пользователей Telegram о новой схеме мошенничества. Оказалось, что аферисты вымогают у пользователей платные подарки, ники и деньги, угрожая в противном случае рассекретить свои персональные данные.

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