Павел Дуров предупредил пользователей Telegram о новой схеме мошенничества

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 64 0

Злоумышленники вымогают у людей дорогие цифровые подарки и ники, угрожая утечкой персональных данных.

Павел Дуров предупредил пользователей Telegram о новой схеме мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о росте активности мошенников в мессенджере, которые вымогают у пользователей платные подарки, ники и деньги под угрозой раскрытия персональных данных.

По словам Дурова, стоимость цифровых подарков и имен пользователей в Telegram значительно возросла — с нескольких долларов до сотен тысяч. Это, по его мнению, привлекло внимание злоумышленников, которые начали использовать вымогательство и шантаж.

«Мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их выдать эти ценные коллекционные предметы. Есть также сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожая раскрыть личную информацию или конфиденциальные данные», — написал в своем Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что команда Telegram уже предпринимает усилия по выявлению и блокировке таких аккаунтов. Он также посоветовал пользователям быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее, писал 5-tv.ru, новая функция Telegram стала инструментом злоумышленников. Аферисты массово рассылают фальшивые запросы на размещение платных постов, чтобы перехватить управление каналами.

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