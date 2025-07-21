Павел Дуров предупредил пользователей Telegram о новой схеме мошенничества

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о росте активности мошенников в мессенджере, которые вымогают у пользователей платные подарки, ники и деньги под угрозой раскрытия персональных данных.

По словам Дурова, стоимость цифровых подарков и имен пользователей в Telegram значительно возросла — с нескольких долларов до сотен тысяч. Это, по его мнению, привлекло внимание злоумышленников, которые начали использовать вымогательство и шантаж.

«Мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их выдать эти ценные коллекционные предметы. Есть также сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожая раскрыть личную информацию или конфиденциальные данные», — написал в своем Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что команда Telegram уже предпринимает усилия по выявлению и блокировке таких аккаунтов. Он также посоветовал пользователям быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее, писал 5-tv.ru, новая функция Telegram стала инструментом злоумышленников. Аферисты массово рассылают фальшивые запросы на размещение платных постов, чтобы перехватить управление каналами.