Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 2026 году

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 78 0

Сейчас учебная программа проходит экспертизу.

Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 202 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Предмет «Духовно-нравственная культура России» введут в школьную программу уже в 2026/2027 учебном году. Об этом РИА Новости сообщило Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что сейчас образовательная программа по предмету, который появится в школах уже с сентября 2026 года, проходит экспертную проверку.

Эта дисциплина вводится с целью сформировать у подрастающего поколения мировоззрение, основанное на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Планируется, что школьники будут изучать жизнь и взгляды выдающихся личностей: ученых, государственных, общественных, культурных и военных деятелей, в том числе и героев СВО. Это поможет на примере «укоренить созидательные ценности».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в учебники для школьников войдут подвиги героев СВО. Новый раздел появится в пособиях с 2026 года. Глава будет посвящена шести героям спецоперации. Имена, которые войдут в учебники, уже согласованы с Министерством обороны и семьями упоминаемых военнослужащий, павших в бою.

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