Вечный дефицит: нужно ли пить витамин D в жару

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 74 0

Врач Татьяна Гудожникова: витамин D нужно пить круглый год

Врач отвечает, нужно ли пить витамин D круглый год

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anatolijs Jascu

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Получить суточную норму с пищей невозможно — рыба, яйца и сыр содержат много холестерина, вредного для печени. Съесть их много не получится.

Несмотря на летнюю жару и обилие солнечных дней, прекращать прием витамина D не стоит. Об этом предостерегает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова в беседе с Газета.ру.

По ее словам, современный образ жизни — с кондиционированными офисами, транспортом и редкими прогулками — не дает нам получать достаточное количество ультрафиолета, а значит синтезировать столь важный для организма витамин. Даже в самый разгар лета его уровень у большинства людей остается ниже нормы.

Эксперт подчеркивает: витамин D участвует в огромном количестве биологических процессов — от поддержания иммунитета и здоровья костей до работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем. В связи с этим прием добавки должен быть постоянным, особенно в регионах с нестабильным климатом. Гудожникова рекомендует дозу от 2000 до 3000 миллиграмов в сутки, а для лиц старше 50 лет — возможно, и больше, ведь естественный синтез витамина у пожилых снижается почти в десять раз.

Важно понимать, что лето не отменяет и других витаминов. Даже несмотря на сезон овощей и фруктов, запасы полезных веществ не всегда восполняются естественным образом. Без анализов и врачебного контроля лучше отдавать предпочтение сбалансированным поливитаминным комплексам, которые учитывают суточную потребность без риска передозировки. Такие добавки помогают «закрыть» дефициты, сохранив здоровье без ненужных рисков.

Однако с отдельными витаминами — особенно жирорастворимыми, такими как A, D, E и K — нужно быть осторожными. Их избыток способен нанести вред, особенно если есть хронические заболевания или склонность к тромбообразованию. Именно поэтому перед приемом любых добавок необходима консультация врача и лабораторное подтверждение дефицита.

В заключение Гудожникова напоминает: витаминная поддержка — это не сезонная прихоть, а осознанная забота о своем здоровье. Даже летом, когда солнце светит ярко, дефицит витамина D остается распространенной проблемой. Поддерживать его уровень стоит с умом и под контролем, чтобы чувствовать себя энергично и уверенно в любое время года.

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