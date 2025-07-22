Зеленский назначил главой делегации Украины на переговорах с РФ Рустема Умерова

Ранее его сняли с должности министра обороны и назначили секретарем СНБО.

Главой украинской делегации на очередном раунде переговоров с Россией снова станет Рустем Умеров. Об этом в своем Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Прежний состав делегации также возглавлял Умеров, тогда он являлся министром обороны Украины. Он ушел в отставку 16 июля, а 18-го был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Следующий раунд переговоров между делегациями Украины и России запланирован на среду, 23 июля, и пройдет на территории Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на третьем раунде переговоров Россия и Украина начнут обсуждение проектов меморандумов по урегулированию конфликта. Также он добавил, что приоритетом нашей страны остается согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Умерова не согласовали на должность посла Украины в США. Причины — не известны. Тогда кандидатом стала вице-премьер Ольга Стефанишина, ранее уличенная в коррупции.

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