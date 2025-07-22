ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР

Об успехах российской армии сообщили в Минобороны.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
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Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили за сутки две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ, добавили в ведомстве.
Потери ВСУ из-за действий российских группировок войск составили около 1 180 боевиков за сутки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.
На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины.
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