ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 138 0

Об успехах российский армии рассказали в Минобороны.

ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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ВС РФ ночью нанесли удар, в том числе ракетами «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

Уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 ВСУ.  Потери ВСУ из-за действий российских группировок войск составили более 1 260 боевков за сутки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили Белую Гору в ДНР.


 

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