Блогер Михаил Литвин сыграл свадьбу со звездой шоу «Холостяк» Адель Вейгель

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 151 0

Невеста поделилась фотографиями в торжественном наряде.

Михаил Литвин сыграл свадьбу со звездой шоу «Холостяк» Адель Вейгель

Фото: Instagram*/adelveigel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Михаил Литвин и модель Адель Вейгель сыграли свадьбу. Об этом сам инфлюенсер рассказал подписчикам в соцсети.

По его словам, аудитория прошла с ним долгий путь в семь лет — от школы и до женитьбы.

«Я вышел на улицу продышаться и подумать об этом, эта мысль меня как подкинула. Я про вас вообще ничего не знаю, только то, что толпа хороших ребят раскидана по планете. Но вы вообще мой каждый шаг знаете», — заметил Литвин.

Позднее в соцсети избранница блогера Адель опубликовала ряд снимков, на которых она в свадебном платье с открытыми плечами, длинным шлейфом и с фатой. На спине был вырез в форме сердца.

Фанаты поздравили Адель и ее мужа в комментариях под постами.

«Самая нежная и приятная невеста, счастья вам»;

«Вы очень подходите друг другу, слежу за вашей парой», — оставили пожелания пользователи.

Отдельная часть общественности предположила, что показанная картинка торжества в соцсети может быть очередным пранком от Литвина и его возлюбленной. До этого, в 2022 году, они уже один раз разыгрывали публику, когда заявили, что расстались.

Ранее 5-tv.ru писал, на что идут звезды ради популярности.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Просрочка, гниль и консерванты: из чего делают томатную пасту
9:59
Польза и для мамы, и для малыша: когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания
9:57
В Краснодарском крае предотвратили теракт в общежитии нефтезавода
9:49
Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам
9:39
«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета
9:25
На Земле произошла магнитная буря категории G2

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025