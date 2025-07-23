Против ветра: как правильно гулять с собаками при осадках

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Ветеринар Шеляков: во время дождя лучше сократить время выгула собак

Как правильно гулять с собаками при осадках

Фото: 5-tv.ru

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На улицу следует брать с собой дождевик и плед для питомца.

Собаки — социальные животные, с которыми нужно общаться и гулять в любую погоду. Врач-ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Life.ru пояснил, что приучение питомцев, в особенности мелких и средних пород, к туалету в доме ведет к нарушению их естественных инстинктов, поскольку в природе животные не справляют нужду в собственном логове.

При этом в дождливую погоду дискомфортные ощущения возникают как у людей, так и у животных. У питомца из-за мокрой шерсти утрачиваются теплоизоляционные свойства, в особенности при ветре, что ведет к переохлаждению и к заболеваниям дыхательных путей. В числе опасностей даже цистит. Риск заражения выше летом, поскольку в окружающей среде большое скопление инфекций.

Эксперт порекомендовал в дождливые дни уменьшить время прогулки, а также не допустить намокания, используя дождевик, плед, чтобы вовремя обтереть как саму собачку, так и прочую атрибутику. Одевать питомца может быть нелегкой задачей, но это, как отметил специалист, для его же здоровья.

Ветеринар акцентировал внимание на вопросе гигиены. Особенно важно убирать за собаками даже в плохую погоду. Он объяснил, что в лужах, по которым любят бегать домашние питомцы быстро распространяются различные инфекции, в числе которых кишечные палочки.

«Приучайте ее, возможно, еще к фену. Если мы все-таки намокли, какой бы дождевичок ни был, все равно лапками они могут, особенно низенькие породы, набрасывать на себя воду, на животик. Получается он грязный, получается он у нас влажный. И хотя бы дома мы должны все это просушить», — заключил специалист.

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