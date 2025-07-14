Перегрев у кошек и собак: как спасти питомца от теплового удара

Владельцам нужно следить за поведением своих любимцев.

Летние месяцы повышают риски перегрева для домашних питомцев. Кошки и собаки ищут прохладу, меньше активны, иногда даже отказываются от прогулок. Как распознать недомогание у любимцев и как помочь — рассказало агентство URA.RU.

Признаки перегрева у собак

Температура тела выше 39,5–40 градусов;

Учащенное дыхание, красные язык и десны;

Отказ от движения, обильное слюнотечение, дрожь, дезориентация;

Рвота, судороги, потеря сознания.

Первая помощь собаке

Обеспечить тень, воду и прохладу;

Охлаждать тело влажной тканью, особенно живот, подмышки и пах;

Избегать намордников и длительного пребывания в машине;

При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.

Признаки перегрева у кошек

Учащенное дыхание с открытым ртом;

Вялость, апатия, отказ от еды и питья;

Горячие подушечки лап, покраснение слизистых;

Рвота, судороги, потеря сознания.

Первая помощь кошке

Обеспечить воду, тень и прохладу;

Протирать влажной тканью живот, лапы, уши;

Избегать резкого охлаждения;

При ухудшении состояния обратиться к ветеринару.

Владельцам нужно следить за поведением питомцев, создавать им комфортные условия и быстро реагировать на признаки перегрева.