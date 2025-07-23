Дима Билан сделал предложение недавно родившей певице
Дима Билан предложил Мари Краймбрери записать еще один совместный трек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Звезда ответила положительно.
Певец Дима Билан напрямую и публично обратился к исполнительнице Мари Краймбрери с интересным предложением. Об этом написало издание 7Дней.ru.
По его словам, ему хочется записать еще один, который станет уже третьим по счету, дуэт с певицей. Последний их совместный хит вышел в прошлом году.
«А может, за третьим?» — поинтересовался Билан у недавно родившей певицы.
Звезда ответила на предложение Билана положительно. Мари пояснила, что у нее есть песня, которую она не сможет исполнить без него. Премьеру дуэта знаменитости запланировали на 16 августа.
Краймбери в начале текущего года вышла замуж за блогера Давида Манукяна. В мае Мари родила, а сейчас уже активно занимается творческой деятельностью. Певица выступает, готовит новый материал и готовится к грандиозному шоу 18 октября на ВТБ Арене.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан устал бороться с одиночеством.
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