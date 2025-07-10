На грани морального истощения? Дима Билан устал бороться с одиночеством

Фанаты считают, что Дима Билан находится на грани морального истощения. Что навело их на такие предположения, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники Димы Билана встревожены. Из-за чего заслуженный артист РФ внезапно отменил выступление в Сочи? И зачем присматривает дом на Алтае? Почему 43-летний певец все чаще вспоминает прошлое? Неужели он устал от шоу-бизнеса? И в чем на днях признался журналистам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня еще впереди много-много выступлений, заранее запланированных, и ничего не остается, как действительно пожертвовать нашей с вами встречей, на которую, кстати, были проданы все билеты, был полный солд-аут. Я знаю, что вы едете из разных городов абсолютно», — обратился к поклонникам певец.

Жители курорта Сочи 25 июня так и не дождались запланированного выступления Димы Билана. Накануне артист отменил мероприятие, извинился перед зрителями и пообещал, что вернет им деньги за билеты. В обращении певец признался: его внезапно подвели голосовые связки.

«Очень все воспаленное. И если не сделать паузу хотя бы в день или два, то можно выпасть вообще на недели», — уточнил исполнитель.

Билан поведал, что накануне дал большой стадионный концерт, где выложился на все сто и, видимо, не рассчитал свои силы. Теперь ему необходимы тишина и помощь фониатра. Но поклонники уверены: дело обстоит куда серьезнее, чем об этом говорит звезда. Они заметили, что в последнее время с ним вообще происходит что-то странное. Музыкант то и дело получает травмы.

«А, все нормально (рука. — Прим. ред.), все прошло. На мне же заживает все быстро», — отметил Билан.

Артист все чаще рассуждает о проклятьях и мистике.

«Когда вдруг какую-то слабость чувствуешь, то, конечно, готов поверить во все», — подчеркнул он.

А недавно исполнитель заявил, что хотел бы уехать из Москвы куда подальше.

«Алтай. Я хочу жить на Алтае в какой-то момент, недалеко от горы Белуха. Там прям замечательно. Или, например, знаете, на Байкале. Тоже хорошие места есть», — поделился Дима Билан.

Фанаты уверены: артист находится на грани морального истощения. Якобы отсюда все его проблемы со здоровьем, желание уединиться и рассуждения о смысле жизни.

«Я люблю Юнга. Мне нравится его философия. И стоицизм. Это мои, знаете, компасы, которые мне помогают как-то в этой жизни», — уточнил Билан.

«Это такая проблема, которая близка очень многим артистам. Мы все выгораем, потому что очень много работаем», — отметил певец Азер Насибов.

«У всех артистов, особенно больших, очень развит нарциссический радикал. Он всю жизнь бессознательно доказывает, что заслуживает место под солнцем, что он лучший, что он первый. И, конечно же, работает на износ, потому что вроде хочет этого признания. Другое дело, что такое выкладывание на полную катушку, как говорится, на сцене вредит здоровью с возрастом», — объяснил клинический психолог Владислав Чубаров.

Но значит ли это, что певец устал от шоу-бизнеса и готов кардинально изменить свою жизнь?

«Виктор пробивается, он уже откуда-то оттуда стучится и говорит. Может быть, как раз он мне и даст вторую жизнь. А этот Виктор — мое настоящее имя», — предположил Билан.

«Я думаю, что это решать ему прежде всего, пора ему отдохнуть или нет. Быть артистом кажется, что это всегда весело и прикольно, но делать такие шоу, как делает он, блин, это сложно, эмоционально затратно. Любой человек бы выгорел», — выразила мнение певица Ольга Краснова.

«Он все положил на алтарь профессии. И он отдан, действительно, знаете, как говорят: я женат на сцене, я замужем за сценой. В случае с Биланом это именно так и есть, потому что он отдает себя всего сцене», — заявил светский журналист Денис Сорокин.

Судя по всему, он и вправду хочет перемен. Исполнитель все чаще возвращается мыслями к прошлому, в котором ему было просто и комфортно. Вспоминает Кабардино-Балкарию, откуда он родом. А также отчий дом, наполненный теплом и заботой.

«Я, поверьте мне, в детстве имел колоссальное дворовое хозяйство, эти все утки, куры и все остальное. Поэтому меня периодически тянет завести какую-нибудь живность. Но у меня поселок, в котором нельзя заводить ничего и никого. Ни коз, ничего такого горного», — уточнил Билан.

Все, что связано с юностью, вызывает у певца ностальгию. Прошлой осенью, несмотря на плотный график, он даже посетил свою родную школу.

«И в музыкальную школу я заехал. Заехал в эстрадную студию, в которой занимался. Навестил своих бабушек, которых уже нет, дедушек. То есть к корням возвращался и много общался на самом деле с директорами школ. И мне очень приятно, что как-то пригодился даже в какой-то степени и вернул сторицей благодарность, которая была дана мне школой № 2 района Майский Кабардино-Балкарии. И мы сделали, постелили асфальт в школе», — рассказал артист.

На своем стадионном концерте Билан признался журналистам, что действительно устал. Но каково же было удивление собравшихся, когда артист пожаловался не на плотный рабочий график, а на неудачи в личной жизни. Он впервые открыто заявил о желании создать семью. И намекнул, что одиночество и есть причина депрессивных настроений.

«В песне „Я тебя отвоюю“ есть строчка: Я не буду ничей жених. Скрещиваю пальцы, потому что буду и хочу», — заявил Дима Билан.

«Мне кажется, что это тоже очень важно — семья. Он прекрасный человек, правда. Мне кажется, он будет шикарным отцом», — отметил Азер Насибов.

«Конечно, когда человек состоялся и в профессиональном, и в финансовом плане, и во всех других сферах, исключая семейную, это единственная сфера, в которой он может дальше реализовываться, быть счастливым, передавать знания, опыт, воспитывать детей, делать их счастливыми и радоваться, уже не исходя из своего эгоцентризма, где он получает какие-то лавры, а где он искренне радуется достижениям своего ребенка. Это, конечно, тоже вполне логичная, здоровая стадия психического развития для человека после 35-40 лет», — объяснил психолог Чубаров.

Хотя знаменитость не скрывает, что шоу-бизнес действительно забирает у него немало сил, но он уже научился справляться с эмоциональным истощением: профильтровал свое окружение, много времени проводит с животными, занимается благотворительностью, общается с энергопрактиком. А в последнее время посещает специальные сеансы массажа.

«И теперь для меня лучше этой истории нет. Вы представляете, да, насколько ты ждешь выходной, думаешь: так, через две недели у меня будет массаж, через две недели, надо подождать. Еще полторы. Так, осталась одна, осталось пять дней, осталось три. Завтра у меня выходной и массаж на два с половиной часа. Хотя бы просто такие простые вещи», — поделился Дима Билан.

Поклонники надеются: обретение семьи станет для артиста еще более мощной поддержкой. И не сомневаются, что в ближайшее время главный романтик российской эстрады найдет себе достойную спутницу.