Предал идеалы: в чем обвиняют Зеленского протестующие на Украине

НАБУ готовил расследование в отношение окружения главы киевского режима.

Стала известна причина подавления антикоррупционных органов на Украине. Как пишет журнал Economist, Киев решил применить спецслужбы сразу после того, как узнал о готовящемся расследовании НАБУ в отношении окружения Зеленского. Даже несмотря на то, что может полностью лишиться поддержки Европы. Ведь Брюссель, предположительно, пытался отговорить Банковую от таких радикальных мер. При этом эксперты утверждают, что события на Украине явно указывают на серьезный раскол элит.

«В офисе Зеленского не хотят фигурировать в антикоррупционном расследовании, поэтому отправляют спецслужбы, чтобы остановить борьбу с коррупцией», — отметил член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Это протест против офиса Зеленского. Вероятно, что за этим протестом стоит чья-то поддержка — либо кого-то внутри украинского правительства, либо за его пределами, как в случае с мэром Киева», — сказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо.

В то же время по всей Украине вспыхнули массовые протесты. Больше всего митингующих собралось в Киеве. Тысячи горожан вышли на улицы. Они обвиняют Зеленского, не много не мало, в предательстве идеалов. Причем, протестующие действуют по неизменной схеме времен Евромайдана.

Режим Зеленского явно пытается не допустить повторения сценария 2014 года. В правительственном квартале Киева усилили меры безопасности — из-за опасений штурма. К протестам даже присоединился мэр столицы Виталий Кличко, у которого в последнее время было немало разногласий с офисом Зеленского.

Одновременно группа депутатов Верховной Рады собирается вернуть права антикоррупционным органам и уже готовится оспорить конституционность скандального закона.

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