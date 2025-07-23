Пандемия деменции: как ИИ убивает критическое мышление

Заболевание, которое считается старческим, стремительно помолодело из-за увлечения гаджетами.

Деменция стремительно молодеет. Это официально признали ученые. Одной из главных причин этого процесса они считают нездоровую тягу к гаджетам.

Новые поколения перестают напрягать мозг и запоминать большое количество информации. Ведь все это можно найти в мобильном телефоне, который у каждого под рукой. Реальные знания все чаще заменяет искусственный интеллект. Но сможет ли он победить человека — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Как меняются времена! В 1997-м году суперкомпьютер Deep Blue победил лучшего шахматиста планеты, и все кричали «вау-вау». В 2025-м, то есть прямо сейчас, лучший шахматист планеты не отдал ни одной фигуры ChatGPT — и все тоже кричат «вау-вау», но уже потому, что человек превзошел машину. Потому что среди машин, которые все умеют, нашелся хомо сапиенс, который все помнит. Большая редкость сейчас.

«Исследования последних лет показали, что если раньше люди запоминали саму информацию, то новое, молодое поколение запоминает чаще не саму информацию, а путь — как найти эту информацию. То есть вот некая такая трансформация происходит», — говорит доктор медицинских наук, руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Анна Боголепова.

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» говорили, что деменция, которую принято считать старческим заболеванием, молодеет и принимает масштабы чуть ли не пандемии. В немалой степени из-за наших электронных помощников. Зачем запоминать, когда было Ледовое побоище? Ведь десять секунд в мобильном — и вы это узнаете. Но еще десять секунд — и забудете.

«Мы своеобразно разгружаем мозг, и не закладываем в него ничего нового, не тренируем память, нашу мышцу, которая должна постоянно получать новую информацию. И поэтому постепенно-постепенно мы теряем возможность критического мышления, сохранения памяти и откладывания информации в долгосрочную память», — считает директор Союза охраны психологического здоровья Екатерина Мальцева.

Утеря критического мышления — опасность, пожалуй, главная. Известны случаи, когда ИИ добавлял в рефераты несуществующие цитаты из несуществующих книг — просто придумывал. Но это всего лишь двойка за реферат, и то, если профессор олдскульный и будет проверять по книгам. А ведь у ИИ советов просят и по более серьезным вопросам.

«Тенденция, что мозг начинает лениться и возникает ощущение, что кто-то твои задачи может выполнить за тебя — она, конечно, присутствует совершенно четко. Поэтому рекомендуется сильно искусственным интеллектом не увлекаться. Можно утратить свои профессиональные навыки, легко», — заявил психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

Причем даже сам искусственный интеллект предупреждает — не злоупотребляйте! Мы попросили нейросеть написать короткий текст про плюсы и минусы ее самой. Так там черным по белому: «решения ИИ не всегда прозрачны», он «создает риски слепого доверия» и «требует осторожного подхода».

Александр с помощью ИИ и диплом написал, и жену нашел. Но что говорит?

«Мы автоматизировали подбор анкет в Tinder, затем общение, а после еще интеграцию с мессенджерами. И мало-помалу, как бы с доработками и наработками, мы, соответственно, проверяли, изменяли и дорабатывали, что было. И это все привело к тому, что я нашел нужного себе человека и в конечном итоге мы поженились», — рассказал программист Александр Жадан.

То есть «проверяли, изменяли и дорабатывали» люди. Это они выдают грамотные запросы. Они оценивают результат. Они вносят коррективы — как тетушка, ставящая на путь истинный нерадивого доставщика еды. Это те, кто еще не потерял навыки критического мышления.

Для остальных же, слепо верящих нейросетям, как минимум совет от Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол“, не верь глазам своим».

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