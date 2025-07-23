Минпросвещения утвердило предельную учебную нагрузку для младших классов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Общий объем учебных занятий за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 часов независимо от типа недели.

Определена недельная нагрузка в часах для младшеклассиников

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Министерство просвещения России определило недельную нагрузку для учащихся младших классов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ, предоставленный ведомством.

Минпросвещение определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники с первого по четвертый класс с учетом максимально допустимой нагрузки для детей данного возраста. Так, первоклашки должны заниматься от 20 до 21 часа в неделю. А во втором, третьем и четвертом классе — не менее 23-х, но не более 26 часов.

Нагрузка на детей может зависеть от федеральных учебных планов. За все четыре года обучения в начальной школе общее количество часов должно уложиться в рамки от 2966 до 3305 часов. Учебная неделя может быть как пяти — так и шестидневной.

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