Три рейса из Антальи в Петербург задержали на 13 часов

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Три рейса из Антальи в Петербург задержали на 13 часов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Сотни пассажиров застряли и в Пулково.

Петербуржцы не смогли вовремя вернуться домой после отдыха в Турции. Три рейса из Антальи задержали примерно на 13 часов.

Уже ночью пассажирам предоставили гостиницу, однако до этого они несколько часов провели на ногах в здании аэропорта. Из-за того, что самолеты не вылетели вовремя, сотни пассажиров застряли и в Пулково.

Ранее клиенты нескольких рейсов Turkish Airlines прилетели в Россию без багажа. Росавиация предупредила турецкого авиаперевозчика о недостатках работы и пригрозила сократить число рейсов в нашу страну.

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