Российские врачи 48 минут спасали девочку с остановкой сердца прямо в самолете

Российские врачи 48 минут проводили реанимацию девочки, которой стало плохо во время авиаперелета над Западной Сахарой. У ребенка остановилось сердце прямо в салоне самолета. О том, как проходило спасение, 5-tv.ru рассказал один из участников событий — врач Забил Алекперов.

Вместе с ним на борту находились еще двое специалистов российской гуманитарной миссии — Илья Марей и Илья Космачев. Медики заранее обратили внимание на девочку с инвалидностью. Она летела в нескольких рядах от них.

«Мы заметили, что ребенок-инвалид будет в салоне самолета. И для нас, как для русских врачей, это всегда сигнал повышенного внимания, потому что все что угодно может произойти в полете», — рассказал Алекперов.

Опасения врачей оказались не напрасными. Вскоре девочке стало плохо. Бортпроводники подали ей кислород, а российские специалисты сразу предложили помощь. Во время осмотра ребенок потерял сознание. Сердце девочки остановилось.

Медики немедленно начали реанимацию. Но помочь ребенку было крайне сложно, так как самолет находился на высоте 10 тысяч метров над пустыней.

«Проблема заключается в том, что вы находитесь на высоте 10 тысяч метров посреди пустыни. Это Западная Сахара. И единственное, что вы можете делать, — это проводить непрямой массаж сердца. Ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы экипаж судна приземлился там, где есть реанимация и девочку смогли госпитализировать», — объяснил Алекперов.

В итоге самолет приземлился на ближайшем аэродроме в Алжире. Девочку удалось передать прибывшей бригаде реаниматологов живой.

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