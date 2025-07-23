На Земле произошла магнитная буря категории G2

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

На Земле произошла магнитная буря категории G2

На Земле произошла магнитная буря категории G2

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода Магнитные бури

Слабые возмущения прошли мимо, но расслабляться рано — возможно усиление.

На Земле зафиксирована первая фаза слабой магнитной бури: около двух часов ночи по московскому времени 23 июля начались геомагнитные возмущения.

Ученые сообщили, что ситуация начала усложняться еще накануне вечером — примерно с 22:00. Несмотря на относительно низкий уровень активности, специалисты предупреждают: в течение суток возможны новые всплески, вплоть до уровня G2.

Согласно прогнозу, нестабильность магнитосферы продлится не дольше двух суток. Основной пик ожидается в течение дня 23 июля. Это означает, что метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными: возможны головные боли, усталость и проблемы со сном.

Геомагнитные бури классифицируются от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Текущий уровень оценивается как G1 с возможным усилением до G2 — это означает умеренные возмущения, которые могут повлиять на системы радиосвязи, GPS и электросети в высоких широтах. Но в повседневной жизни большинство людей не почувствуют существенного воздействия.

Специалисты следят за развитием событий и рекомендуют проверять прогнозы космической погоды. Следующие сутки покажут, останется ли буря в пределах нормы или усилится до более ощутимого уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что ливень в Москве стал одним из сильнейших на планете по обилию осадков за сутки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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