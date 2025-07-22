Ливень в Москве стал одним из сильнейших на планете по обилию осадков за сутки

Ливень, обрушившийся на Москву в понедельник, 21 июля, стал вторым по интенсивности в мире за прошедшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, за короткий промежуток времени в столице и Подмосковье выпало аномально большое количество осадков. Такой дождь побил рекорды региона за последние месяцы и заняла второе место среди всех зарегистрированных ливней в мире за указанный день. По словам источника, превосходящие по интенсивности дожди отмечались только в Юго-Восточной Азии

В результате непогоды в столице были зафиксированы многочисленные последствия. Порывами ветра повреждены деревья, а уровень воды в реке Яузе поднялся на 2,5 метра, в результате чего была затоплена часть проезжей части. Также сообщалось о подтоплениях на отдельных станциях метро и Московского центрального диаметра, что нарушило движение пассажирского транспорта.

В Подмосковье ситуация оказалась не менее сложной. В Наро-Фоминском и Истринском округах ливни привели к размыву нескольких мостов, а в деревне Шохово Можайского округа вода разрушила плотину. Коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии, а синоптики предупреждают о риске повторных ливней в ближайшие дни.

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