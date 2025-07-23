Не слипнется: какой вред здоровью может нанести шоколад

Биолог Лялина: шоколад может стать причиной ожирения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В составе некоторых сладостей много опасных примесей.
Шоколад может стать причиной ожирения. Об этом изданию Lenta.ru рассказала биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, данный продукт из-за своей калорийности и высокого содержания сахара может привести к ожирению и всем сопутствующим ему проблемам со здоровьем.
«Избыток сахара может привести к ожирению, кариесу, диабету второго типа. Кофеин и теобромин в шоколаде способны вызывать бессонницу, повышенное давление и учащенное сердцебиение при чрезмерном употреблении», — уточнила специалист.
Некоторые продукты в составе этого лакомства могут провоцировать индивидуальную реакцию. Например, орехи, какао или молоко, добавила Лялина.
Предупредила биолог и о том, что шоколад способен вызывать пищевую зависимость из-за содержания сахара. Кроме того, дешевая сладость может иметь в составе много вредных примесей: пальмовое масло, ароматизаторы и загустители.
Лучше всего, по мнению эксперта, употреблять шоколад с 70% какао в составе, без примесей и небольшими порциями по 20-30 граммов в день.
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