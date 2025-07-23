Не слипнется: какой вред здоровью может нанести шоколад

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Биолог Лялина: шоколад может стать причиной ожирения

Какой вред здоровью может принести шоколад

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В составе некоторых сладостей много опасных примесей.

Шоколад может стать причиной ожирения. Об этом изданию Lenta.ru рассказала биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, данный продукт из-за своей калорийности и высокого содержания сахара может привести к ожирению и всем сопутствующим ему проблемам со здоровьем.

«Избыток сахара может привести к ожирению, кариесу, диабету второго типа. Кофеин и теобромин в шоколаде способны вызывать бессонницу, повышенное давление и учащенное сердцебиение при чрезмерном употреблении», — уточнила специалист.

Некоторые продукты в составе этого лакомства могут провоцировать индивидуальную реакцию. Например, орехи, какао или молоко, добавила Лялина.

Предупредила биолог и о том, что шоколад способен вызывать пищевую зависимость из-за содержания сахара. Кроме того, дешевая сладость может иметь в составе много вредных примесей: пальмовое масло, ароматизаторы и загустители.

Лучше всего, по мнению эксперта, употреблять шоколад с 70% какао в составе, без примесей и небольшими порциями по 20-30 граммов в день.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как правильно хранить шоколад.

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