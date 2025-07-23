ВС РФ освободили Варачино в Сумской области

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 124 0

ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 220 боевиков.

ВС РФ освободили Варачино в Сумской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ за сутки освободили населенный пункт Варачино Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Российская армия поразила предприятие военно-промышленного комплекса Украины и цех сборки беспилотников. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 220 боевиков.

Российские средства ПВО сбили за сутки 6 управляемых бомб, ракету «Нептун» и 256 беспилотников самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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