Вернулись в родную гавань: в Финском заливе заметили дельфинов

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Дельфинов заметили в Финском заливе в третий раз за 85 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Ранее этот район был привычным местом обитания для афалин.

Редкое явление засняли на видео жители Петербурга. Недалеко от города, в Финском заливе, они заметили стаю дельфинов.

Это третье появление млекопитающих в этих водах за последние 85 лет. Первый раз их видели в 1935-м году, а затем только в 2020-м.

Ученые предположили, что к Северной столице могли приплыть афалины, они иногда появляются в восточной части Балтики. Ранее этот район был для них привычным местом обитания. Однако две мировые войны и сбросы пестицидов сделали море слишком грязным и дельфины стали большой редкостью.

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