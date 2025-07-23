Пособия по беременности для студенток в РФ увеличат

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 39 0

Путин подписал указ об увеличении пособий для беременных студенток

Пособия по беременности для студенток в РФ увеличат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Пособия по беременности для студенток в РФ увеличат до 100% величины регионального прожиточного минимума. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также ранее подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, обеспечение клиентов возможностью использования универсального QR-кода для оплаты станет обязанностью банков.

Такая система при сканировании будет выдавать сразу все способы оплаты вместе с преимуществами: кешбэками и другими бонусными программами.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 2026 года семьи с двумя и более детьми, где родители официально трудоустроены и их доход составляет ниже 1,5 регионального прожиточного минимума региона, смогут получать ежегодную выплату. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.

По его словам, государство будет компенсировать часть уплаченного НДФЛ. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактически уплаченным налогом и этой ставкой вернут родителям.

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