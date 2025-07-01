Для работающих родителей введут ежегодную семейную выплату с 2026 года

За подготовку проекта будут отвечать Минтруд и Социальный фонд.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
С 2026 года семьи с двумя и более детьми, где родители официально трудоустроены и их доход составляет ниже 1,5 регионального прожиточного минимума региона, смогут получать ежегодную выплату. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.
По его словам, государство будет компенсировать часть уплаченного НДФЛ. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактически уплаченным налогом и этой ставкой вернут родителям.
Мишустин подчеркнул: запуск новой меры требует точной настройки всех механизмов. За подготовку проекта будут отвечать Минтруд и Социальный фонд. Также правительство продолжит упрощать процесс получения пособий и льгот.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряде российских регионов увеличатся выплаты для семей с детьми с 1 июля. Изменения коснутся пособий, компенсаций и новых форм поддержки.
94%
Нашли ошибку?