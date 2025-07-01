Для работающих родителей введут ежегодную семейную выплату с 2026 года

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За подготовку проекта будут отвечать Минтруд и Социальный фонд.

Мишустин объявил о ежегодной семейной выплате для работающих родителей

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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С 2026 года семьи с двумя и более детьми, где родители официально трудоустроены и их доход составляет ниже 1,5 регионального прожиточного минимума региона, смогут получать ежегодную выплату. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии.

По его словам, государство будет компенсировать часть уплаченного НДФЛ. Налог пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактически уплаченным налогом и этой ставкой вернут родителям.

Мишустин подчеркнул: запуск новой меры требует точной настройки всех механизмов. За подготовку проекта будут отвечать Минтруд и Социальный фонд. Также правительство продолжит упрощать процесс получения пособий и льгот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряде российских регионов увеличатся выплаты для семей с детьми с 1 июля. Изменения коснутся пособий, компенсаций и новых форм поддержки.

 

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