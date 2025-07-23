Мединский сообщил о намерении Киева добиваться встречи Путина и Зеленского

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Песков ранее подчеркивал, что проводить ее без серьезной предварительной подготовки нецелесообразно.

Мединский сообщил о намерении Киева добиваться встречи Путина и Зеленского

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что слышал о намерениях украинской стороны добиваться на третьем раунде переговоров в Стамбуле договоренности о проведении личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил по прилету в Турцию.

«Слышал», — коротко ответил Мединский журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило, что главной целью Киева на переговорах является организация переговоров лидеров стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что проводить встречу Зеленского и Путина без серьезной предварительной подготовки нецелесообразно.

Ожидается, что третий раунд переговоров начнется в 19:00 по московскому времени в среду, 23 июля. Российская делегация уже прибыла в Стамбул, украинская в данный момент находится в Анкаре.

Российскую делегацию, помимо Владимира Мединского, представляют заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Россия и Украина уже провели два раунда переговоров в Стамбуле — в мае и июне 2025 года. Их результатом стали обмен пленными, передача тел погибших украинских военнослужащих, а также обмен проектами меморандумов по вопросам возможного урегулирования конфликта.

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