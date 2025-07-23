Дизлайк от Прилучного: актер отписался от дочери на фоне скандала с Муцениеце

В соцсетях звездной семьи снова заметили тревожный сигнал.

Павел Прилучный больше не подписан на аккаунт своей дочери Мии в запрещенной в России соцсети.

Это заметили поклонники артиста после масштабной гендер-вечеринки его бывшей жены — Агаты Муцениеце. Подписчики тут же связали произошедшее с продолжающимся конфликтом между экс-супругами, который в последнее время все чаще выходит за рамки частной жизни.

Особенно обсуждаемым моментом стало совпадение: отписка Прилучного последовала сразу после торжественного празднования беременности Муцениеце, прошедшего с размахом и активным освещением в соцсетях. Некоторые пользователи сочли, что актер не выдержал «информационного давления» — слишком много контента с «счастливой бывшей».

На этом фоне продолжаются и юридические баталии. Недавно представитель Прилучного заявил, что артист намерен добиваться привлечения Агаты к ответственности за клевету. По версии защиты, в 2020 году Муцениеце получила внимание публики благодаря «ложным сведениям о побоях», тем самым, по словам адвоката, нанеся ущерб репутации артиста.

При этом защита подчеркивает: Павел не собирается ограничивать общение Агаты с детьми. Однако столь демонстративный шаг в соцсетях, как отписка от собственной дочери, стал для многих тревожным символом обострения семейного конфликта, который, судя по всему, далек от завершения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.