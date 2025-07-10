«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС

Сергей Бурунов подтвердил отношения с Екатериной Леви. Готов ли актер стать мужем и отцом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Бурунов больше не одинок. Что за девушка покорила сердце известного холостяка? Правда, актер уже планирует стать мужем и отцом? Почему ему много лет не везло в личной жизни? С кем звезде приписывали отношения? И готов ли он к семейным заботам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Похоже, что скоро шоу-бизнес лишится одного из самых завидных холостяков. На днях 48-летний Сергей Бурунов появился на публике в компании длинноногой брюнетки и официально заявил, что больше не один.

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«Это моя девушка», — сказал актер в ответ на вопрос, что за незнакомка приехала с ним.

Спутницей звезды оказалась предпринимательница Екатерина Леви. Она владеет сетью химчисток в Подмосковье и на 12 лет моложе Бурунова. Но, видимо, разница в статусе и возрасте обоих не смущает. Впервые о них заговорили еще в прошлом году. Пару то и дело замечали вместе, но звезда кино никак не комментировал роман.

«Стараюсь не бежать впереди паровоза. Не говорю гоп, пока не перепрыгну», — заявил актер.

Летом 2024-го Бурунов и Леви появились вместе на тайной свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Гости уверяют, что они вели себя как пара: обнимались, целовались, не сводили друг с друга глаз. А потому отрицать очевидное больше не было смысла.

«Я рада. Если человек счастлив — это потрясающе. Пусть будет ребенок, который будет скреплять их любовь», — высказалась певица Катя Лель.

«Я за него очень рада. По моему мнению, это самый лучший на данный момент актер. Этот прекрасный человек достоин самого лучшего», — подчеркнула солистка группы «Инь-Ян» Татьяна Богачева.

Словом, в шоу-бизнесе ждут, когда звезда экрана официально попрощается со статусом холостяка. К тому же Сергей Бурунов никогда не скрывал, как сильно хочет стать отцом.

«Я насчет многодетных не знаю, это там, на небесах, надо спросить, но хотел бы, конечно, как и все», — признался актер.

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Однако сам артист, похоже, не стремится узаконить отношения. Он уверяет, что семьянин из него никакой. К примеру, Бурунова беспокоит, что он не умеет готовить.

«Я в этом смысле, у меня руки из ****. Поэтому то, что я готовлю, есть невозможно», — заявил артист.

Также он считает, что имеет неуживчивый, сложный характер, хотя коллеги говорят обратное.

«Он очень положительный, очень добрый. Мы в последний раз увиделись на какой-то премьере. Он такой веселый и профессионал», — выразил мнение актер Милош Бикович.

«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — отметил Бурунов.

Но больше всего его беспокоит перспектива вступления в брак. Несмотря на явную влюбленность в спутницу, артист пока не готов на столь серьезный шаг.

«Это время покажет (встретил ли женщину мечты. — Прим. ред.). А критерии простые. Слушайте, много-то не надо. Забота и быть услышанным», — поделился актер.

Впрочем, Бурунов и ранее был очень осторожен в отношениях. Сходился с девушками трудно. Признался, что в жизни он слишком стеснительный. К тому же в прошлом у него случился неудачный опыт и даже предательство. И актер не хотел бы снова повторить ошибку.

«Конечно, есть страхи, у кого их нет?» — сказал Бурунов.

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Но тем не менее ему приписывали множество романов, в том числе с коллегами по сцене Нонной Гришаевой, Мариной Зудиной и Анной Уколовой. Несколько лет назад под подозрение попала и личная помощница звезды Анастасия Сайфулина.

«Я директор Сергея, здрасьте. Уже все давно сообщают, пишут, что мы все время фотографируемся вместе. Директор — лучший друг человека и лучший друг артиста. Сергей — мудрый, тонкий, великолепный артист. Для меня большая честь с ним работать», — подчеркнула она.

Сайфулина сопровождала Бурунова на всех гастролях и мероприятиях. А в 2021 году в сеть попал снимок обнимающейся пары на фестивале «Кинотавр» и новость о том, что они якобы сняли один номер на двоих.

«Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она ведьма, все», — заявил актер.

Но ни сам Бурунов, ни Сайфулина тогда не комментировали слухи. А спустя пару лет его заметили уже в компании Екатерины Леви. Поклонники затаили дыхание: может быть, у актера все сложится на этот раз?