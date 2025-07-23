Импорт энергоносителей из России в 2024 году обошелся Европе дороже, чем помощь Украине.

Страны Европейского союза в 2024 году закупили у России больше газа и нефти, чем потратили на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевую статистику и заявления европейских чиновников.

По информации агентства, на долю России пришлось более 54 миллиардов кубометров газа — это почти пятая часть от общего объема импорта, составляющего около 298 миллиардов кубов. Москва оказалась на втором месте среди поставщиков, уступив только Норвегии. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил, что стоимость закупок у России превысила суммы, выделенные Киеву.

Крупнейшими получателями российского газа стали Франция, Венгрия, Испания и Словакия. Несмотря на официальную установку ЕС прекратить энергосотрудничество с Москвой к 2027 году, теперь от стран-импортеров не требуется детальной отчетности. Как уточняет агентство Reuters, данные о поставках признаны коммерческой тайной и могут публиковаться только с разрешения национальных правительств.

Эксперты отмечают, что европейские компании обходят ограничения, оформляя сделки через дочерние структуры в Турции и ОАЭ, что ведет к удорожанию поставок на 20–30%. Кроме того, в дальнейшем возможен рост непрозрачных схем торговли и усиление контактов России с африканскими странами с целью сокрытия происхождения энергоносителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.