Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко стали родителями

Актриса поделилась некоторыми подробностями своей беременности, а также именем малыша.

В семье режиссера Сергея Гинзбурга и актрисы Ольги Виниченко случилось радостное событие — рождение сына. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях. Для актрисы это первый опыт материнства.

Пара в роддоме. Instagram*/vinichenkoolga

«14 июля наш мир озарился появлением прекрасного сыночка! Огромная благодарность моему врачу — настоящему профессионалу, четкому и уверенному, которая приняла нашего малыша. Роды прошли идеально, на „отлично“! Мы справились, у нас получилось!» — эмоционально поделилась счастливой новостью сама Ольга.

Звезда поделилась кадрами из родильного дома, отметив, что любимый супруг был рядом и оказывал поддержку на партнерских родах.

Сергей и Ольга вместе уже десять лет, а в 2020 году официально стали мужем и женой. О беременности Виниченко стало известно весной. Актриса также поделилась трогательной историей о том, как узнала о своем положении. Она рассказала, как они отправились с подругой в Армению, чтобы отдохнуть. Там женщина почувствовала недомогание, и, заметив жалобы на боль в спине, груди и животе, ее подруга предложила провести тест на беременность.

«Я согласилась просто так, не ожидая ничего особенного. Когда увидела результат, была просто потрясена! Я выбежала из ванной и начала кричать, чтобы звонили Сергею. Он сначала испугался, подумал, что что-то случилось. Но когда я смогла объяснить, что беременна и он станет папой, нашей радости не было предела!» — рассказывает актриса.

Актриса, известная по картинам «Этим пыльным летом» и «Закон каменных джунглей», призналась, что беременность проходила легко и без осложнений.

«Это самое прекрасное время в моей жизни! В первом триместре я ела лимоны, картошку фри, мясо и бургеры, второй триместр прошел без особых предпочтений, а в третьем хотелось всего и побольше, особенно сладкого», — отметила артистка.

Для Ольги Виниченко этот ребенок стал первым. У Сергея Гинзбурга уже есть опыт отцовства: старшего сына Георгия родила Лика Мансурова, с которой у него был мимолетный роман в молодости. Второй женой режиссера стала Яна Поплавская, с которой он прожил 25 лет и воспитал двоих сыновей — Клима и Никиту.

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