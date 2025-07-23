Встреча началась в 20:37 по московскому времени и продлилась 40 минут.

Завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об итогах встречи — в материале 5-tv.ru.

Заявления Мединского

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что гуманитарные договоренности, достигнутые в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной, выполнены.

Однако есть исключение — не все жители Курской области, «эвакуированные» ВСУ на территорию Украины, вернулись домой. Киев продолжает удерживать 30 человек. Причины этого решения не ясны. Одно из обязательств украинской стороны — прояснить статус удерживаемых.

Успешно завершился второй беспрецедентно большой обмен пленными. Москва предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Киев рассмотрит эту инициативу.

По инициативе российской стороны ожидается обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных. Кроме того, Россия предложила короткие перемирия по 24 и 48 часов. Цель — забрать раненых и тела бойцов.

Украинская сторона может получить еще три тысячи тел погибших боевиков. На линии боевых действий будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными.

В ходе переговоров много времени было уделено обсуждению позиций, изложенных в меморандумах. Из заявлений Мединского следует, что позиции российской и украинской сторон очень далеки друг от друга.

Россией успешно завершена работа по списку украинских детей, который был передан во время второго раунда переговоров. Отмечается, что украинские дети находятся в РФ в достатке и безопасности в соответствующих детских учреждениях.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин добавил, что Москва поставила перед Киевом вопрос о возвращении российских детей. Украинская сторона получила список несовершеннолетних, которые находятся на территории их страны и в государствах Евросоюза.

Делегация РФ ожидает, что отношение к российским детям на Украине будет таким же внимательным, как со стороны властей РФ к украинским.

Мединский добавил, что встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна «поставить точку». Ее организация требует проработки условий соглашения и четкого понимания тем, которые предстоит обсудить главам государств. Российская делегация донесла до украинской, что встреча Путина и Зеленского требует тщательной подготовки.

Россия выражает надежду на то, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.

Заявления Умерова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что приоритетом Киева является организация встречи на уровне лидеров. Приветствуется участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа.

Киев предложил Москве организовать такую встречу до конца августа. Кроме того, Украина продолжает настаивать на реальном прекращении огня. Умеров заявил, что это станет «решающим шагом к долгосрочному миру». По мнению секретаря СНБО, эффективной дипломатии не получится достичь в условиях боевых действий.

Под «реальным прекращением огня» украинская сторона понимает полный отказ от ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

Украина ожидает дальнейшего прогресса в обмене военнопленными и настаивает на освобождении гражданских лиц.

Ранее, писал 5-tv.ru, группа российских военных вернулась из украинского плена.

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