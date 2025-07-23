Под дружное «Ура»! Группа российских военных вернулась из украинского плена

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 159 0

Группа российских военнослужащих вернулась из украинского плена

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Очередной обмен является результатом договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале лета.

Группа российских военнослужащих, находившихся в плену на подконтрольной киевскому режиму территории, возвращается на родину. Взамен противоположной стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обмен стал результатом договоренностей между двумя странами, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Бойцы, набросив на плечи флаги РФ, скандировали «Ура!», размещаясь в автобусах, дружно кричали «Россия!» и не скрывали радости. Сейчас они находятся в Белоруссии, в дружественном государстве мужчины получат необходимую первую медицинскую и психологическую помощь.

Впоследствии все российские военнослужащие будут доставлены на родину. Дома они продолжат курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Делегации встречаются в Стамбуле. О промежуточных итогах этих встреч рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

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