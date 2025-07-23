Мединский выразил надежду на проведение четвертого раунда переговоров с Украиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 61 0

Третий раунд завершился 23 июля в Стамбуле.

Фото, видео: Reuters/Dilara Senkaya; 5-tv.ru

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Четвертый раунд переговоров между делегациями из России и Украины возможен. По крайней мере на это надеется помощник президента РФ Владимир Мединский. Соответствующее заявление в ответ на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока он сделал по итогам встречи в Стамбуле — 23 июля завершился третий раунд.

«Мы надеемся, что будет», — сказал Мединский.

Встреча делегаций в турецкой столице прошла во дворце Чираган. Как прежде сообщал помощник президента, по ее итогам участники согласились, что все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены. В частности, завершился второй беспрецедентно большой обмен пленными между сторонами.

Как отметил Мединский, Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Кроме того, Москва выдвинула предложение о прекращении огня на 24-48 часов. Известно также, что одной из обсуждаемых тем стало возвращение перемещенных в результате конфликта гражданских лиц. На данный момент 30 жителей Курской области, «эвакуированные» Вооруженными силами Украины (ВСУ), еще не вернулись домой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мединский сообщил о намерении Киева добиваться встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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