Всего 15 минут в день: как быстро сжечь жир на животе без ходьбы и диеты

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Тренер Илья Франк: Берпи поможет сжечь жир на животе быстрее ходьбы и диеты

Всего 15 минут в день: как быстро сжечь жир на животе без ходьбы и диеты

Фото: 5-tv.ru

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Одно упражнение — и никакого голодания ради тонкой талии!

Сжечь жир на животе, не заставляя себя ходить по несколько километров и голодать, возможно. В этом поможет упражнение — да, всего одно — которое заставит ваше тело избавиться от лишних объемов и килограммов. О нем журналистам Lenta.ru рассказал тренер Илья Франк.

Самым эффективным методом борьбы с жиром эксперт назвал берпи — многосуставное упражнение, сочетающее в себе приседание, отжимание, прыжки и планку. Как отметил тренер, благодаря ему на высоком пульсе прорабатывается все тело, за счет чего ускоряется метаболизм, повышается уровень гормонов, ответственных за расщепление жиров.

«Упражнение дает метаболический стресс и гормональный отклик, что работает значительно лучше, чем просто ходьба и даже низкокалорийная диета без физической активности», — уверен Илья Франк.

По словам специалиста, на берпи нужно тратить от 15 до 25 минут в день, повторяя три раза за неделю. И самое важное в нем — интенсивность, а не время тренировки. Вместе с животом при этом худеет все тело. Кроме того, прежде чем начинать занятия, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить здоровью чрезмерными нагрузками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем еще можно заменить походы в спортзал.

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