Крути педали и танцуй: чем заменить походы в спортзал

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Александра Герасимова: сайклинг — хорошая альтернатива спортзалу

Спортзал отменяется: эксперт рассказала, на какие активности обратить внимание

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт рассказала, как быстро и эффективно привести в норму свою фигуру.

Сайклинг является хорошей альтернативой походам в зал. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness «ФитМост» Александра Герасимова.

Это сочетание танцев и занятий на велотренажерах. Герасимова подчеркнула, что такая нагрузка поможет лучше проработать сердечно-сосудистую и респираторную системы. Подобная активность снижает количество подкожного жира, а также укрепляет мышцы.

Затем Герасимова порекомендовала россиянам заняться фитбоксингом. Он сочетает как силовые, так и аэробные нагрузки. При этом в нем еще присутствуют элементы классического бокса. Одно занятие длится, как правило, час. За это время спортсмен может сжечь порядка тысячи калорий. Эксперт отметила, что если заниматься фитбоксингом пару месяцев, то можно добиться заметных результатов в фигуре.

В конце беседы Герасимова предложила вместо походов в зал обратить внимание на йогу, теннис и скалолазание. Эти занятия, по словам специалиста, улучшают координацию, снижают уровень стресса и повышают выносливость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правилах ухода за кожей лица. Эксперт, например, посоветовал женщинам отказаться от умывания горячей водой, потому что она сушит кожу.

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