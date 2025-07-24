Экс-глава Тамбовской области задержан по делу о взятке

Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров был задержан правоохранительными органами по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Егоров задержан по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). С ним проводятся следственные действия», — уточнил собеседник агентства.

По данным источника, в настоящее время у бывшего главы региона проходят обыски по нескольким адресам в Москве и Тамбове. Следствие проверяет обстоятельства, при которых могли иметь место противоправные действия в период его нахождения на посту главы области.

Максим Егоров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области в октябре 2021 года. Спустя год, в сентябре 2022-го, он одержал победу на выборах главы региона. Ушел в отставку в 2024 году.

Детали уголовного дела, в частности сумма предполагаемой взятки, на данный момент не разглашаются.

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