«Высочайший класс»: Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву

Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву

Фото: FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

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Президент пожелал спортсменам новых ярких достижений.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям чемпионата мира по водным видам спорта 2025. Текст сообщения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Путин пожелал чемпионам новых ярких достижений и всего самого доброго.

«Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», — написал президент.

Мальцев и Гурбанбердиева взяли золотые медали в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в Сингапуре.

Эти синхронисты — не новички на международной арене. Для Гурбанбердиевой это уже третье золото чемпионатов мира. Мальцев же стал семикратным мировым чемпионом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия впервые не победила в техническом соло на ЧМ по синхронному плаванию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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