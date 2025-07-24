Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии к 14 годам колонии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Суд в ДНР заочно приговорил наемника из Колумбии к 14 годам колонии

Наемник из Колумбии получит суровое наказание

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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В августе 2023 года он прибыл на территорию Украины через пограничный пункт Польши.

В Донецкой Народной Республике Верховный суд заочно осудил колумбийца Ванегаса Стивена Рене Фореро на 14 лет колонии.

Он участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил, о чем стало известно 24 июля из сообщения региональной прокуратуры.

Фореро прибыл в Украину в августе 2023 года через Польшу. Подписав контракт, он стал частью 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая впоследствии реорганизовалась. После боевой подготовки колумбиец получил огнестрельное оружие и воевал до мая 2025 года, заработав за это свыше 1,9 миллиона рублей.

Эта новость пришла на фоне другого громкого дела — 23 июля суд заочно приговорил американскую наемницу Дженнифер Энн Мюлли к 13 годам колонии. Она ушла в Интернациональный легион и также была награждена за свои действия на поле боя, получив более 1,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ФСБ задержала девять человек за призывы к убийствам российских военных.

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