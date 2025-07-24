ФСБ задержала девять человек за призывы к убийствам российских военных

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Подозреваемым грозит уголовная ответственность за пропаганду терроризма и экстремизма.

ФСБ задержала девять человек за призывы к убийствам российских военных

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Девять человек были задержаны в ходе операции, которую провели сотрудники Федеральной службы безопасности России в восьми регионах страны. Подозреваемые обвиняются в публичных призывах к убийствам российских бойцов, сотрудников силовых структур и их родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о призыве к террористической и экстремистской деятельности.

В ФСБ уточнили, что адержанные были завербованы спецслужбами киевского режима. Те, кто искал людей для осуществления противоправных действий на территории РФ, были нацелены на граждан без базовых юридических знаний и полного понимания серьезности своих поступков.

Кроме этого, представители российской спецслужбы напомнили, что такая деятельность угрожает общественной безопасности и будет жестко пресекаться. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех деталей произошедшего.

Задержания прошли в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также в Еврейской автономной области.

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