ФСБ задержала девять человек за призывы к убийствам российских военных

Девять человек были задержаны в ходе операции, которую провели сотрудники Федеральной службы безопасности России в восьми регионах страны. Подозреваемые обвиняются в публичных призывах к убийствам российских бойцов, сотрудников силовых структур и их родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о призыве к террористической и экстремистской деятельности.

В ФСБ уточнили, что адержанные были завербованы спецслужбами киевского режима. Те, кто искал людей для осуществления противоправных действий на территории РФ, были нацелены на граждан без базовых юридических знаний и полного понимания серьезности своих поступков.

Кроме этого, представители российской спецслужбы напомнили, что такая деятельность угрожает общественной безопасности и будет жестко пресекаться. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех деталей произошедшего.

Задержания прошли в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областях, а также в Еврейской автономной области.

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