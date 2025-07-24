«В Вашингтоне бьют тревогу»: РФ может передать Китаю образцы западной трофейной техники

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

NetEase: РФ может передать КНР образцы западной трофейной техники для изучения

РФ может передать Китаю образцы западной трофейной техники для изучения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Журналисты из КНР считают, что такой «подарок» может изменить баланс сил.

Россия может передать Китай образцы западной трофейной техники, в том числе фрагменты американских и британских вооружений, добытые в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает китайское издание NetEase.

По данным журналистов, речь идет о частях американской системы ПВО Patriot, а также о британских крылатых ракетах Storm Shadow, которые были сбиты или повреждены российскими силами. Целью передачи, как утверждается, станет технический анализ и возможное использование наработок в интересах Китая.

Авторы материала подчеркивают, что в США уже выразили обеспокоенность возможностью утечки технологий. Эксперты считают, что это может осложнить Вашингтону задачу по сохранению технологического превосходства и усилит позиции КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, в последние годы Россия и Китай усилили сотрудничество в военной и технологической сферах, что проявляется в обмене разработками, участии в совместных учениях и росте взаимного доверия. Возможная передача западной техники может дать Пекину уникальные преимущества в изучении систем, которые ранее были недоступны.

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