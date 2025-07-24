Умер актер и рестлер Халк Хоган

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Он является одной из самых узнаваемых фигур в мире борьбы.

Умер актер и рестлер Халк Хоган

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

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На 72-м году жизни скончался рестлер и актер Терри Халк Хоган. Об этом сообщает издание TMZ.

Халк Хоган — американский рестлер, актер, телеведущий, бизнесмен и музыкант. Считается одной из самых узнаваемых фигур в мире рестлинга и наиболее популярным рестлером 1980-х годов.

Хоган начал выступать в рестлинге в 1977 году. Широкую известность обрел после перехода в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE. — Прим.ред.) в 1983 году. Его образ патриотичного героя способствовал росту популярности рестлинга в 1980-х. Он возглавлял восемь из первых девяти WrestleMania и пять раз становился чемпионом WWF. Первое чемпионство Хогана стало одним из самых длительных в истории промоушена — 1474 дня. Также он стал первым рестлером, победившим в королевской битве два года подряд — в 1990-м и 1991-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер Оззи Осборн — легенда рока и фронтмен Black Sabbath.

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