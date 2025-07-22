Умер Оззи Осборн — легенда рока и фронтмен Black Sabbath

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 205 0

Две недели назад звезда хеви-метала дал прощальный концерт на стадионе Villa Park в Бирмингеме.

Оззи Осборн умер всего через несколько недель после прощального шоу

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

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Легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с участниками группы Black Sabbath и прощального концерта перед поклонниками. Об этом 22 июля сообщило издание Sky News со ссылкой на слова семьи музыканта.

«С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром не стало нашего любимого Оззи Осборна. В момент ухода он находился рядом с семьей и был окружен любовью», — говорится в официальном заявлении близких.

Менее трех недель назад 76-летний артист выступил на сцене Villa Park в Бирмингеме, появившись перед фанатами на троне.

«Вы не представляете, что я сейчас чувствую. Спасибо вам от всего сердца», — сказал он тогда со сцены.

Прощальный вечер был организован при участии любимых групп музыканта, таких как Metallica и Guns N' Roses, и стал «финальным аккордом» в карьере великого рокера.

Оззи Осборн стал пионером тяжелой музыки с Black Sabbath, а затем добился огромного успеха как сольный исполнитель. Среди его самых известных песен — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes.

Помимо музыкальной карьеры, Осборн обрел популярность благодаря реалити-шоу The Osbournes на MTV, где зрители могли наблюдать за его жизнью в Лос-Анджелесе вместе с женой Шэрон и детьми Келли и Джеком.

В последние годы Осборн боролся с болезнью Паркинсона и перенес ряд проблем со здоровьем, включая осложнения после падения в 2019 году. В 2022 году он сделал неожиданное появление на церемонии закрытия Игр Содружества в Бирмингеме.

За свою карьеру Осборн дважды был введен в Залы славы рок-музыки Великобритании и США — как участник Black Sabbath и как сольный артист. На его счету — звезда на Аллее славы в Голливуде, награда Ivor Novello, пять премий Грэмми, а также титулы Godlike Genius от NME и Living Legend от Classic Rock.

Оззи Осборн оставил после себя жену Шэрон, их детей Эйми, Келли и Джека, а также двух детей от первого брака — Джессику и Луиса, и внуков.

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